Эксперт прокомментировал снижение ЦБ ключевой ставки

По его словам, «вкупе с антикризисным пакетом мер, который принимает правительство, более мягкая монетарная политика послужит дополнительным подспорьем в эти непростые времена».

«Сейчас экономика из-за карантинных мер нуждается в поддержке», — рассказал Дроздов.