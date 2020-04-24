Эксперт прокомментировал снижение ЦБ ключевой ставки
Центробанк снизил размер ключевой ставки с 6% до 5,5% годовых. Аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов считает, что это была вынужденная мера, чтобы поддержать российский бизнес. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.
По его словам, «вкупе с антикризисным пакетом мер, который принимает правительство, более мягкая монетарная политика послужит дополнительным подспорьем в эти непростые времена».
«Сейчас экономика из-за карантинных мер нуждается в поддержке», — рассказал Дроздов.