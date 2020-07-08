Эксперт прокомментировал рост тарифов мобильной связи

По его словам, «на страже стоят регуляторы отрасли — Министерство связи и Федеральная антимонопольная служба», Также Букштейн уточнил, что повышение цен не будет значительным.

«12, 20, 40 рублей в месяц мало кто ощутит и почувствует. Не так страшен черт, как его малюют», — заключил эксперт.