Эксперт прокомментировал рост стоимости биткоина

Биткоин, как основная криптовалюта, все еще остается достаточно волатильным активом, поэтому рост до 38 тысяч долларов сложно увязать с какими-то конкретными событиями. Об этом заявил блокчейн-консультант, сооснователь проектов UniDAO и Solomonic Денис Смирнов, написал RT.

По прогнозам эксперта, текущая его стоимость криптовалюты является довольно заниженной, если исходить из потенциального спроса. А резкий рост можно связать с определенными долгосрочными ожиданиями рынка.

Смирнов отметил, что не стоить искать конкретные причины, поскольку рынок все еще вполне может преподносить вот такие сюрпризы, когда 10% роста в сутки «в порядке вещей».