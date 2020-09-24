Эксперт прокомментировал программу льготной ипотеки

По ее словам, она была уверена в этом на 99%. Радченко пояснила, что эта программа в первую очередь выгодна самому государству.

«Потому что ипотечная ставка является производной от ключевой ставки Центробанка. У нас сегодня беспрецедентно низкая ключевая ставка — 4,25%», — пояснила эксперт.