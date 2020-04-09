Эксперт прокомментировал предстоящую сделку ОПЕК+

По его словам, «в идеале было бы прежнюю сделку не разрушать, а хотя бы оставить е на том уровне, на котором она была».

«Если сделка состоится, то мы как минимум закрепимся на уровне 30-40 долларов за баррель, с возможностью уйти выше 40», — рассказал Пикин.

Эксперт уточнил, что «России нужна как раз такая стоимость, потому что наш бюджет рассчитан так, как если бы нефть стоила 42 доллара за баррель».

«А дальше мы будем ждать новости о выходе из рецессии и карантина, потому что эта следующая порция новостей будет определять дальнейшее движение котировок», — заключил он.

Ранее стало известно, что Россия может снизить добычу нефти в рамках ОПЕК+ на 14% по сравнению с первым кварталом 2020 года. Это примерно на 1,6 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщил представитель Минэнерго России.