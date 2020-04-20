Эксперт прокомментировал маневр «Академика Черского»

Специалист считает, что капитан судна совершает маневры, дабы избежать иностранных санкций. Он намерено запутывает маршрут. Благодаря этому нет формальных оснований для того, чтобы наложить на судно ограничительные меры.

«С самого февраля невозможно сказать однозначно, что трубоукладчик направляется именно в датские территориальные воды для проведения работ по «Северному потоку — 2». А значит, никаких санкций и претензий к плавсредству применить невозможно, — приводит слова Анпилогова «Царьград».

Эксперт также не исключил, что «Академик Черский» намерен заехать в Крым. Там, по его мнению, корабль пройдет модернизацию и дооснащение.