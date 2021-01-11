Эксперт предупредил о постоянном росте цен на бензин

«Сейчас делать какие-то выводы преждевременно, посмотрим, как будет развиваться ситуация в январе. У нас два ключевых фактора, это демпфер и акциз. Акциз проиндексировался, и демпфер соответственно тоже», — обратил внимание собеседник информагентства.

Финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин усомнился в резком подорожании топлива, так как у населения страны снижается покупательная способность.

«Акцизы в этом году повысят один раз, ну, и, несмотря на все эти экспортные пошлины и прочее, цены на нефть не выскочат надолго выше 60 долларов за баррель, что при прочих равных не будет способствовать экспорту именно топлива», — добавил специалист.