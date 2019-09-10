Эксперт предсказал падение доллара до 30 рублей

Госдолг ушел в минус. Россиянам без разницы, экономике — позитив Подробнее

10 сентября, чистый госдолг России стал отрицательным. Генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин рассказал, что ВВП России стабильно прибавляет по 2% в год и вполне может сохранить этот темп. Однако в это время на Западе, по мнению эксперта, начинается новый экономический кризис.

«Доллар за позабытые 30 рублей? В этой парадигме — скорее, да», — отметил Хохрин.

Он добавил, что страны с развитой экономикой имеют беспрецедентный уровень госдолгов, сообщил сайт «Царьград». По словам эксперта, чтобы погасить и обслужить старые долги государства временами берут новые. Андрей Хохрин считает, что решить проблемы госдолга можно лишь снижением резервных валют.