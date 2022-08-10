Эксперт предрек обвал рубля после «нефтяного отката»
Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин рассказал, что рубль ждет рецессия
Крепкая поддержка российской валюты от экспортной выручки компаний не дает рублю реагировать на падение нефтяных цен, но все может измениться в случае серьезной рецессии. Об этом рассказал агентству «Прайм» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
«Спрос остается неустойчивым из-за медленного восстановления импорта. К тому же ЦБ в ежеквартальном докладе отметил, что его базовый сценарий предполагает возобновление покупок валюты в рамках нового бюджетного правила только с 2023 года», — сказал он.
Высокие цены на сырье, прежде всего на нефть и газ, являются практически единственной защитой рубля. Это значит, что если нефтяные цены продолжат снижаться и факторы, этому способствующие, приобретут более долгосрочное влияние на рынок, то у рубля может начаться устойчивое ослабление.
Ранее Банк России уточнил, что указ о приостановке операций банков РФ по счетам юрлиц коснется только санкционных организаций. Банки уже дестимулируют накопления в «недружественной» валюте, указ лишь поддерживает эти процессы.