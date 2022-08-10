Эксперт предрек обвал рубля после «нефтяного отката»

Крепкая поддержка российской валюты от экспортной выручки компаний не дает рублю реагировать на падение нефтяных цен, но все может измениться в случае серьезной рецессии. Об этом рассказал агентству «Прайм» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Спрос остается неустойчивым из-за медленного восстановления импорта. К тому же ЦБ в ежеквартальном докладе отметил, что его базовый сценарий предполагает возобновление покупок валюты в рамках нового бюджетного правила только с 2023 года», — сказал он.

Высокие цены на сырье, прежде всего на нефть и газ, являются практически единственной защитой рубля. Это значит, что если нефтяные цены продолжат снижаться и факторы, этому способствующие, приобретут более долгосрочное влияние на рынок, то у рубля может начаться устойчивое ослабление.

Ранее Банк России уточнил, что указ о приостановке операций банков РФ по счетам юрлиц коснется только санкционных организаций. Банки уже дестимулируют накопления в «недружественной» валюте, указ лишь поддерживает эти процессы.