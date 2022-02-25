Эксперт предположил, что электроника может подорожать в пределах 10%

Заместитель исполнительного директора Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Шамиль Магомедов прокомментировал информацию о повышении цен на электронику. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Ранее магазин электротоваров DNS объявил о повышении цен на 30%. По словам Магомедова, это не очень правдоподобно.

«Это больше какие-то панические атаки, которые не имеют под собой серьезную основу. Доллар укрепился, рубль опустился на 10%. В рамках этих 10% могут быть колебания по ценам на импортные продукты», — читает Магомедов.