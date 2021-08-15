Эксперт предложил округлить в России цены и отказаться от копеек

Использовать копеечные монеты в России нет необходимости, цены вполне возможно округлить. Такое заявление в беседе с «Газетой.ру» сделал доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.

Эксперт указал, что пяти- и десятикопеечные монеты в последнее время все равно не в ходу среди россиян. Но в розничной торговле есть товары, которые продаются на развес, и там бывают дробные цены.

«В связи с этим возникают дробные цифры, и понятно, что не всегда можно сделать так, чтобы товар стоил без всяких мелких номиналов. Поэтому я думаю, что если говорить об уходе от копеечных монет, то нужно предложить какой-то механизм округления цен, и это, конечно, требует определенных регламентов со стороны ЦБ, но это все абсолютно возможно», — сказал он.

Эксперт предложил способ решения вопроса с монетами. По его словам, деньги номиналом в 50 копеек действительно стоит сохранить. Но более мелкие монеты уже изжили себя, и нет смысла уделять их сбережению внимание.

Аналитики считают, что вскоре криптовалюту ждут тяжелые времена. Виной всему политика давления США и Китая.