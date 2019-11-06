Эксперт предложил способы защитить банки от кибермошенников

Эксперт отметил, что работники кредитных организаций не должны переходить по незнакомым ссылкам, а компания должна иметь службу информационной безопасности и инструктировать сотрудников.

Он посоветовал принять особый документ и использовать антивирусные программы.

«Должен быть некий стандарт, положение по информационной безопасности в банке или в любой другой организации. Неважно, как этот документ будет называться, но его должны составлять профессионалы в области экономической и информационной безопасности», — заметил Александр Тюлин.

По словам специалиста, кибермошенники обычно применяют фишинг. Этот вид мошенничества помогает получить доступ к логинам и паролям пользователей.

«Один из последних случаев: в весьма серьезные министерства и ведомства рассылался спам от организации, которая с ними взаимодействовала. А теперь представьте, когда министру по какому-то направлению приходит оскорбительное письмо от организации, с которой он взаимодействует около 15-20 лет», — пояснил Тюлин.