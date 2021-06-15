Эксперт предложил компенсировать россиянам рост цен на продукты
Многие россияне замечают, что цены на базовые продукты питания растут каждый год. Эксперт по агропромышленному комплексу, глава аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов рассказал, как будут меняться цены в этом году и как государство может помочь жителям в условиях инфляции. Об этом написало Nation News.
По словам эксперта, проблема роста цен существует не только в России.
«Это коснулось не только всех развивающихся рынков, но и весьма богатых стран. Например, картофель в США за один месяц подорожал на три процента. Такого роста там не было десять лет», — рассказал Сизов «Российской газете».
Пока власти справляются с темпом инфляции, но полностью избежать роста цен невозможно, считает аналитик.
«С инфляцией в целом и продовольственной в том числе борется российский ЦБ в рамках своих возможностей. И делает это эффективно. Но сам рост цен был и будет продолжаться. Вопрос в темпах. Кстати, во второй половине года, вероятно, он начнет замедляться из-за сезонных факторов», — отметил он.
Однако в условиях инфляции государство может поддержать население, чтобы рост цен не сказывался на семейном бюджете слишком сильно. Аналитик привел в пример, как это происходит в США: при помощи программы SNAP (дополнительного питания). Малообеспеченные семьи получают ежемесячно около 200 долларов (примерно 14 тысяч рублей), потратить которые можно только на продукты питания. Подобную систему эксперт предложил ввести и в России.
«На мой взгляд, было бы достаточно хотя бы 500-1000 рублей на одного члена семьи в месяц. Минимальная стоимость такой программы составит около 120 миллиардов рублей плюс расходы на администрирование. Эта мера могла бы помочь именно тем, кто в ней нуждается. Поддержала бы и спрос. И, что очень важно, дала бы возможность и далее развиваться российскому аграрному и пищевому бизнесу», — заключил Сизов.