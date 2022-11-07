Эксперт Потапенко заявил, что от разницы цен на прилавке магазина и в чеке не избавиться | 360°

Деньги 07 ноября 2022, 19:07 Эксперт Потапенко заявил, что от разницы цен на прилавке магазина и в чеке не избавиться

Читать 360tv в

Несоответствие цены на прилавке и в чеке является нормальным явлением для магазина. На этом сказывается в том числе человеческий фактор. Таким мнением поделился ретейлер Дмитрий Потапенко. Об этом сообщило ИА НСН.

Реклама

Эксперт пояснил, что порой продавцы просто не успевают менять бумажные ценники. При этом специалист заявил, что электронные ценники также не смогут решить эту проблему, так как подобное оборудование является очень дорогостоящим. Кроме того, рассказал Потапенко, старшее поколение с трудом понимает, как пользоваться такими устройствами.