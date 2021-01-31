Эксперт посоветовал, какую сумму можно инвестировать

Финансовый советник Анна Харченко заявила, что сумма в 100 тысяч рублей лучше всего подойдет для инвестирования. Она уточнила, что сейчас фондовый рынок предлагает массу инструментов на любой кошелек, а брокерские тарифы позволяют сделать вложение практически с любой суммы.

Харченко также предложила создать инвестиционный портфель, который формируется индивидуально и зависит от сроков вложения, доходности, склонности к риску и источников дохода.

«Именно поэтому у двух инвесторов на одну и ту же сумму могут быть совершенно разные портфели. Это стоит учитывать и знать свой риск-профиль», — заявила эксперт агентству экономической информации «Прайм».

Осторожным инвесторам подойдут вложения в ОФЗ, государственные облигации России. Тем более, что их можно продать в любой момент и не потерять накопленные проценты.

Готовые рискнуть россияне получат больше дохода от корпоративных облигаций и акций российских компаний.

По мнению Харченко, следует обратить внимание на Сбербанк, есть интересные альтернативы в нефтегазовом и металлургическом секторе. Достаточно привлекательна в этом смысле золотодобыча. Харченко подчеркнула, что российские компании обычно начисляют щедрые дивиденды.

«Акции дадут прекрасную возможность заработать на курсовой стоимости, а также получить дивиденды. Наш рынок — один из самых щедрых в мире на выплаты процентов от прибыли инвесторам», — отметила она.

Можно также выбрать биржевые фонды на интересующие рынки, но сначала обязательно надо изучить принципы работы инструментов.

Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов предупредил, что чем выше доходность инвестиций, тем больше риск потерять прибыль.