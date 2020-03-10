Эксперт посоветовал, как защититься от нового способа кражи денег с банковских счетов

По данным НСН, такая схема называется «Белый кролик» — с отсылкой к сказке «Алиса в Стране чудес». Ее особенность в том, что ни один из шагов не вызывает подозрения служб безопасности. Кроме того, дополнительные сложности возникают из-за одноразовых ссылок.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян посоветовал пользователям интернет-банков быть бдительными.

«Самый простой барьер на пути мошенников — здравый смысл», — уверен он. Если вам позвонили и представились сотрудником банка, скажите, что перезвоните сами — посоветовал эксперт. Также он добавил, что ни в коем случае нельзя называть своих личных данных.

Точное количество пострадавших от этой схемы неизвестно, но посещаемость опасных ссылок — около шести с половиной тысяч человек в сутки.