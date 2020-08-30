Эксперт посоветовал, как избежать пропажи денег со вкладов

Довольно часто к исчезновению денег с банковских счетов имеют прямое отношение сотрудники банков. Россиянам необходимо с особым вниманием относиться к документам и продуктам, которые им предлагают работники финансовых организаций.

Несколько советов, как избежать обмана, в разговоре с агентством экономических новостей «Прайм» дал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

В качестве примера он привел ситуацию, когда банковский сотрудник предлагает сделать вклад на исключительно выгодных условиях. Клиент ставит свою подпись под договором, в котором указано название именного того банковского продукта, о котором ему рассказывали.

«Не читая весь мелкий текст, человек ставит свою подпись и тем самым передает собственные средства в полное управление сотрудников банка, но совершенно на иных, отличных от оговоренных устно условиях. В этом случае в последующем денежные средства, скорее всего, вернуть не удастся», — предупредил эксперт.

Он назвал главным правилом клиентов любого банка — внимательное ознакомление с текстом договора.

Миронов добавил, что без участия работников банков не обходится и самая распространенная схема хищения денег со вкладов физических лиц. Именно от инсайдеров мошенники зачастую получают информацию о вкладах и паспортные данные их владельцев. Затем они подделывают документы и получают чужие средства.

«Отсюда правило второе — постарайтесь не хранить все сбережения в одном банке», — отметил Миронов.

Пожилые люди могут забывать о накоплениях, поэтому сейчас кражи денег со «спящих» вкладов, по данным Миронова, переживают настоящий бум. Пенсионеры могут заболеть или умереть, а деньги остаются невостребованными

«У сотрудника банка возникает соблазн осуществить перевод процентов вклада, а то и весь вклад в собственный карман. В связи с чем правило третье: чаще получайте выписки по счету и проводите банковские операции по вкладу, например, снятие процентов», — предложил эксперт.

Помимо этого, необходимо следить за тем, не была ли отозвана лицензия у кредитной организации, где вы хранили деньги. Для этого нужно регулярно посещать официальный сайт Агентства по страхованию вкладов и следовать изложенным там инструкциям.

Вкладчик может получить полную компенсацию средств, если его вклад не превышал 1,4 миллиона рублей. Поэтому лучше размешать средства небольшими суммами и в разных банках.

Юрист также предложил не выдавать без крайней необходимости доверенностей на управление вкладами, и обязательно указывать конкретные операции, которые вы доверяете осуществить постороннему лицу и разумный срок действия документа.