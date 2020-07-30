Эксперт: пособия не повысят до прожиточного минимума

Также она уточнила, что данную инициативу не реализуют. При этом официальное число безработных в стране перевалило за три миллиона.

«Эта инициатива экономически бесперспективна. Для этого нет экономических возможностей. Обыкновенный пиар-ход», — считает Варшавская.