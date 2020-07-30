Эксперт: пособия не повысят до прожиточного минимума
Предложение повысить пособия по безработице до уровня прожиточного минимума бесперспективно. Так считает профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская. Об этом сообщила НСН.
Также она уточнила, что данную инициативу не реализуют. При этом официальное число безработных в стране перевалило за три миллиона.
«Эта инициатива экономически бесперспективна. Для этого нет экономических возможностей. Обыкновенный пиар-ход», — считает Варшавская.