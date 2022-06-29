Эксперт Полиди заявила о снижении стоимости малогабаритных квартир

В ближайшее время стоимость малогабаритных квартир значительно уменьшится из-за низкого спроса. Таким мнением поделилась исполнительный директор фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Малогабаритное жилье перестает быть привлекательным. В дальнейшем мы будем видеть снижение их ликвидности», — пояснила специалист.

Эксперт заявила, что уже сейчас подобное жилье не отвечает потребностям горожан. Она подчеркнула, что условия рыночной экономики приведут к обрушению цен на такое жилье.