Эксперт по страхованию назвал основную разницу между КАСКО и ОСАГО

ОСАГО и КАСКО — два разных вида страхования. Первый — обязательный, а второй является добровольным, в чем состоит их основное отличие.

ОСАГО страхуется ответственность перед «третьими лицами». То есть если водитель попал в аварию, то по ОСАГО его страховая компания возместит стоимость ремонта только пострадавшему, в то время как свой собственный автомобиль виновник аварии ремонтирует самостоятельно, рассказал РИА ФАН эксперт по страхованию Андрей Тростин.

«Полис КАСКО защищает своего владельца от непредвиденных трат, независимо от того, был ли он признан виновником или неумышленно сам причинил вред своему авто, например, заезжая в гараж. При этом непринципиально — есть виновник или его нет. Ремонт автомобиля возместят в любом случае», — добавил эксперт.