Деньги 13 июля 2023, 15:51 Эксперт по недвижимости Зайцев заявил, что не все инвестиции в недвижимость сейчас будут оправды

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Инвестировать в недвижимость в текущих условиях нужно очень осторожно, с учетом множества деталей. Об этом «ФедералПресс» рассказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

По его словам, времена, когда любое вложение окупалось, уже позади. Сегодняшние инвестиции в недвижимости требуют пристального изучения рынка и учета множества нюансов. В частности, того, как соотносится спрос и предложения, какие планируют вводить жилые комплексы поблизости в ближайшие пару лет.

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Кроме того, эксперт посоветовал не откладывать в долгий ящик и покупку жилья для себя. Цены растут, предложений становится меньше, а деньги на первоначальный взнос обесцениваются.

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