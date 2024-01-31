Деньги 31 января 2024, 13:13 Эксперт по недвижимости Тарасов назвал более плотное заселение трендом в недвижимости в 2024 года

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Недвижимость в крупных городах продолжает дорожать, за последние пять лет квадратный метр вырос в цене почти в три раза. Об этом РИАМО рассказал директор по продажам компании РОКВУЛ Максим Тарасов.

По его словам, этот тренд сохранится и в 2024 году. Кроме того, спрос приводит к тому, что застройщики уменьшают площадь квартир. Следствием этого становится более плотное заселение. Кроме того, девелоперы увеличивают этажность, делают комплексы еще больше. Все это негативно отражается на комфорте жильцов.

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«Особенно остро проблему ощущают покупатели апартаментов и квартир-студий небольшой площади в ЖК с большим числом квартир на этаже», — рассказал Тарасов.

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