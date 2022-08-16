Эксперт по недвижимости Решетникова назвала квартиры, которые не стоит брать в ипотеку

Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова рассказала, на что стоит обратить внимание при оформлении ипотеки. Об этом сообщила газета «Известия».

По данным сайта «Дни.ру», следует проверить такие пункты, как аварийное состояние, нахождение в зоне затопления на первом этаже, износ здания и другие. С осторожностью следует относиться к домам, где есть деревянные перекрытия. Также важно посмотреть на межевание объекта, если речь идет о приобретении дома. Недвижимость, которая обладает подобными рисками, не стоит брать в ипотеку.