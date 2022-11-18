18 ноября 2022, 15:35
Эксперт по недвижимости Радченко рассказала о льготной ипотеке для семей с детьми
Эксперт по недвижимости Ирина Радченко перечислила способы экономии на покупке квартиры. Например, можно оформить льготную ипотеку под 6% на новостройки, сообщило «Радио 1».
«Если гражданин хочет воспользоваться льготной ипотекой на новостройке под 6%, то надо прийти к застройщику, и уже застройщик сам отправляет его в банк, который работает с застройщиком и который обязан выдать льготную ипотеку», — уточнила она.
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По данным сайта «Дни.ру», также существуют различные региональные программы. А семьи с детьми могут использовать материнский капитал, чтобы оплатить часть кредита, добавила Радченко.
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Ипотека
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