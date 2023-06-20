Деньги 20 июня 2023, 14:20 Эксперт по недвижимости Левченко посоветовала не покупать квартиру рассрочку, если ее предоставляет банк

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У покупки квартиры в рассрочку есть свои плюсы и минусы. Об этом рассказала эксперт по недвижимости Милана Левченко, передала «Вечерняя Москва».

По ее словам, не стоит покупать квартиру в рассрочку, если ее предоставляет банковская организация. Лучше идти на этот шаг только тогда, когда второй стороной выступает сам застройщик.

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Также крайне важно помнить, что обязательно нужно своевременно вносить все платежи. Иначе можно лишиться квартиры.

«Все дело в том, что пока рассрочка не будет оплачена полностью, покупатель не является официальным собственником квартиры. Это значимый риск, который важно учитывать при принятии решения», — отметила Левченко.

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