Деньги 30 января 2024, 11:28 Эксперт по недвижимости Лапшина рассказала, что самые дешевые апартаменты в Москве обойдутся в 1,5 миллиона рублей

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Стоимость самой дешевой недвижимости в Москве составила всего 1,5 миллиона рублей, но придется такое жилье по душе далеко не каждому. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина.

Она объяснила, что предложения по такой невысокой цене появились после преобразования каких-то нежилых помещений в цокольных зонах или на первых этажах в так называемые апартаменты. Кроме того, их площадь не превышает 15 квадратных метров.

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Для постоянной жизни такие помещения не подходят, хотя в них есть все коммуникации и иногда даже окна. Но прописаться в таком жилье нельзя, а также могут возникнуть сложности при продаже.

«Стоимость квартир (не апартаментов), в настоящий момент выставленных на продажу в Москве, на вторичном рынке начинается с 3,3 миллиона рублей, на рынке новостроек — с пяти миллионов рублей», — рассказала эксперт.

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