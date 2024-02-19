Деньги 19 февраля 2024, 11:45 Эксперт по недвижимости Кочетков заявил, что сделок с ипотекой в этом году станет на 40% меньше

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В России с 1 марта знасительно сократиться число ипотечных сделок. Об этом Life рассказал директор направления «Новостройки» агентства «Инком-недвижимость» Валерий Кочетков.

По его словам, в прошлом году около 80% всей недвижимости покупалось в ипотеку. В 2024 году эта доля уменьшится до 50%. Падение спроса на кредит главным образом связано с высокой ключевой ставкой.

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«На фоне ужесточения условий жилищного кредитования, в том числе по госпрограммам, количество сделок с ипотекой сокращается и продолжит сокращаться. В этом году оно может снизиться на 30–40%, что, безусловно, заметно повлияет и на общий спрос в сегменте первичного жилья», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что не стоит в ближайшее время ждать какого-то изменения цена на новостройки. Однако во втором полугодии на 5-7% могут подешеветь трех- и четырехкомнатные квартиры.

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