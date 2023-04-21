Деньги 21 апреля 2023, 16:22 Эксперт по недвижимости Яринковский рассказал, что россияне покупают за границей небольшие квартиры

Читать 360tv в

Чаще всего за границей россияне приобретают небольшие квартиры. Такой информацией поделился старший партнер и совладелец компании Propriete Generale Group Иван Яринковский. Об этом сообщило РИАМО.

Специалист пояснил, что, вопреки распространенному заблуждению, жители России не покупают домик с участком на берегу моря. Такая недвижимость отличается высокими ценами, написало «Агентство Бизнес Новостей».

Реклама

«Вторая категория — люди более состоятельные. Они приобретают квартиры большой площади с двумя-тремя спальнями либо уже дома в престижных районах. У них средний чек покупки квартиры составляет от 500 тысяч до миллиона евро, дома — от 600-700 тысяч до 1,5 миллиона евро», — рассказал Яринковский.