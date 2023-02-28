Деньги 28 февраля 2023, 15:58 Эксперт по недвижимости Елена Мищенко рассказала, как выгоднее продать загородный дом

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Продажа дома — дело непростое, чтобы реализовать загородную недвижимость, нужно хорошо подготовиться. Об этом «Известиям» рассказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Первое, с чего нужно начать, это придать дому свежести и блеска. Для этого можно сделать косметический ремонт. Потому что современный потребитель, в первую очередь, делает выбор глазами.

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«Минимальный ремонт, обновление отделки фасада, чистота, отсутствие захламленности и неприятных запахов, комфортная температура — помогут произвести на покупателя хорошее впечатление и повысят шансы на успешную реализацию недвижимости», — сказала Елена Мищенко.

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По ее словам, следует также удалить из подвала воду, помыть стекла в окнах, сделать генеральную уборку и вкрутить недостающие лампочки. Светлые помещения больше нравятся покупателям.