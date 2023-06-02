Деньги 02 июня 2023, 17:34 Эксперт по недвижимости Барсуков посоветовал пользоваться услугами риелтора при сделках

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При покупке и продаже недвижимости лучше пользоваться услугами риелтора, это поможет избежать проблем и не нарваться на мошенников. Об этом «Федерал пресс» рассказал эксперт по недвижимости Константин Барсуков.

Он объяснил, что в любом серьезном деле лучше полагаться на помощь профессионалов. Особенно, когда речь идет об альтернативной сделке. В таком случае особенно лучше воспользоваться услугами риелтора. Потому что альтернативная покупка и продажа сопряжены с дополнительными рисками.

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«Если есть еще отягчающие факторы (ипотека, органы опеки и попечительства и так далее), процедура усложняется. Тут, конечно, нужны риелторы, чтобы правильно совместить интересы всех сторон», — отметил Константин Барсуков.

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