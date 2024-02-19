Деньги 19 февраля 2024, 16:51 Эксперт по логистике Властопуло предупредил, что отказ банков от расчетов с РФ приведет к проблемам с импортом

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Отказ китайских и турецких банков от расчетов с Россией — это серьезная проблема, которая отразится на импорте. Об этом НСН рассказал гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.

По его словам, у нас достаточно большой товарооборот с указанными странами. И, если проблему не решить, то Россия лишится множества импортируемых товаров. В частности, не будет китайских автомобилей, которые сейчас активно захватили российский рынок.

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«Весь импорт российский 250 млрд долларов, то есть КНР почти 50% импорта занимает. Если решение по платежам будет не найдено, то завтра не будет ни китайских автомобилей, которые заполонили рынок, ни продукции, которая была замещающей европейскую», — подчеркнул эксперт.

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