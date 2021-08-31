Эксперт по криптовалюте рассказал, о чего зависит курс биткоина

Любая криптовалюта зависит от соотношения спроса на цифровой актив. Об этом сообщил гендиректор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон. Он также добавил, что на курсе криптовалю сказывается уровень ее востребованности в конкретный момент, рассказала «Газета.ru».

По словам эксперта, в период ажиотажа стоимость практически всех криптоактивов растет с невероятной скоростью. Например, во время января-февраля 2021 года курс взлетел с 12-13 тысяч долларов до 60 тысяч. Весной биткоин снова упал до 33 тысяч долларов, а вместе с ним снизились цены и на другую цифровую валюту.

«По законам цифрового рынка, как только период бурного роста заканчивается, наступает „криптозима“», — отметил специалист.

Он добавил, что с дальнейшим развитием регуляторов на криптовалютном рынке такие периоды взлетов и падений станут более сглаженными, поскольку крупные игроки не смогут так явно манипулировать активами.