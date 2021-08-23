Эксперт по криптовалюте объяснил причины роста биткоина

Цена самой популярной криптовалюты в мире выросла до 50 тысяч долларов. Это произошло впервые с мая 2021 года. О том, с чем это связано и каких обновлений ждать в будущем, рассказал генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон, сообщила «Газета.ru».

По словам эксперта, предугадать дальнейшую тенденцию сейчас сложно. Возможен как и дальнейший рост биткоина до 52-54 тысяч долларов, так и снижение к уровню 42-45 тысяч долларов за монету. Росс-Джонсон добавил, что на динамику в данный момент оказывают влияние сразу несколько факторов.

Регулирование рынка цифровых активов необходимо Китаю, Европейскому союзу, США и Великобритании. Эти страны хотят ввести свои аналоги цифровых валют. Уже сейчас видно, как Китай реализовывает проект по внедрению цифровой валюты, оказывая максимальное давление, вплоть до запрета майнинга. Сейчас вряд ли что-то может сломить тенденцию на усиление государственного регулирования, добавил эксперт.