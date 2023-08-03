Деньги 03 августа 2023, 11:12 Эксперт по инвестициям Зельцер предположил, что падение рубля к доллару будет скоротечным

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Эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер в разговоре с изданием РИАМО дал оценку курсам валют, заявив, что падение рубля к доллару и евро будет скоротечным.

По его словам, российская валюта может восстановить свои позиции в августе, несмотря на рост курса доллара и евро на Московской бирже, написал kp.ru.

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Доллар упадет ниже 90 рублей, евро — ниже 100 рублей, добавил Зельцер.