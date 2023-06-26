Деньги 26 июня 2023, 17:57 Эксперт по инвестициям Русецкий допустил укрепления рубля до уровня 75-80 рублей за доллар к концу года

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На фоне роста доходов бюджета и потенциального повышения ключевой ставки со стороны Центробанка курс рубля может укрепиться до 75-80 рублей за доллар к концу года. Об этом сообщил управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий в беседе с RT.

По словам эксперта, в этом вопросе важно учитывать факторы внутреннего и внешнего равновесия. В целом стоит ожидать сохранения курса рубля вблизи текущих значений.

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Русецкий отметил, что на сегодняшний день основным фактором для национальной валюты являются именно доходы бюджета.