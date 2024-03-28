Деньги 28 марта 2024, 18:29 Эксперт по инвестициям Рясков: курс рубля в апреле будет поддерживать монетарная политика ЦБ РФ

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Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков заявил, что курс рубля в апреле будет поддерживать жесткая монетарная политика Центробанка. Еще один фактор — рост цен на нефть, отметил эксперт в беседе с РИАМО.

«По итогам первого квартала отечественная валюта находится на уровне 92,7 рубля за доллар, в связи с чем мы сдвигаем наш прогнозный диапазон в сторону увеличения: 92 плюс-минус 2 рубля за доллар», — рассказал специалист.

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По его мнению, колебание курса рубля будет зависеть от решения о продлении или приостановлении принудительной продажи валютной выручки экспортерами, добавила газета «Петербургский дневник».