Деньги 15 июня 2023, 19:39 Эксперт по гаджетам Корнейчук рассказал, с чем связано снижение спроса на смартфоны Эксперт по гаджетам Корнейчук связал падение спроса на телефоны с перераспределением денег

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Спрос на смартфоны в России значительно снизился. Эксперт по гаджетам Илья Корнейчук рассказал о причинах такого явления. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, это связано с перераспределением финансов. Большинство людей стремится вкладывать деньги в ремонт, отпуск или другие покупки. При этом раньше люди тратили средства на вещи, которые могли бы порадовать их в моменте.

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«Гаджеты все еще покупаются. Спрос есть. Просто он сам по себе ниже, но, вероятнее всего, наши параллельные импортеры немножко переоценили спрос, поэтому завезли больше», — пояснил Корнейчук.