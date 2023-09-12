12 сентября 2023, 12:34
Эксперт по финансовому рынку Солабуто: европейская валюта будет и дальше ослабевать
Экономика Евросоюза пока не перестроилась на фоне смены технологических циклов, в связи с этим европейская валюта будет и дальше ослабевать, проигрывая доллару. Об этом сообщил эксперт по финансовому рынку Николай Солабуто в эфире радио Sputnik.
Ранее в прогнозе Европейской комиссии указали, что геополитическая напряженность может оказать ужесточение монетарной политики в ЕС. По словам эксперта, в первую очередь это коснется бизнеса.
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Солабуто также отметил, что все эти процессы происходят именно тогда, когда европейский бизнес особенно остро нуждается в свободных средствах.
Евро
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