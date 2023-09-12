Деньги 12 сентября 2023, 12:34 Эксперт по финансовому рынку Солабуто: европейская валюта будет и дальше ослабевать

Читать 360tv в

Экономика Евросоюза пока не перестроилась на фоне смены технологических циклов, в связи с этим европейская валюта будет и дальше ослабевать, проигрывая доллару. Об этом сообщил эксперт по финансовому рынку Николай Солабуто в эфире радио Sputnik.

Ранее в прогнозе Европейской комиссии указали, что геополитическая напряженность может оказать ужесточение монетарной политики в ЕС. По словам эксперта, в первую очередь это коснется бизнеса.

Реклама

Солабуто также отметил, что все эти процессы происходят именно тогда, когда европейский бизнес особенно остро нуждается в свободных средствах.