Эксперт по финансовой грамотности объяснила, как избежать «дыры» в бюджете | 360°

Деньги 07 ноября 2022, 03:28 Эксперт по финансовой грамотности объяснила, как избежать «дыры» в бюджете Эксперт Минфина Дайнеко призвала сократить число мелких покупок, чтобы сэкономить РИА "Новости"

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Многие россияне сталкиваются с ситуацией, когда в бюджете появляется «дыра». Это происходит из-за спонтанных покупок, заявила эксперт Центра финансовой грамотности Минфина России Ольга Дайнеко. Ее слова привел «Прайм».

По мнению экономиста, деньги «утекают» из-за того, что россияне не планируют бюджет на месяц. Они участвуют в распродажах, поддаются на акции, которые устраивают супермаркеты. Многие часто покупают ненужные товары. В итоге под конец месяца они переходят «режим жесткой экономии», отметила Дайнеко.

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Она назвала несколько способов сохранения денег. Для начала следует отказаться от мелких покупок, в частности, кофе. Лучше вести список трат в мобильном приложении, а сэкономленные средства тратить на погашение долгов и формирование финансовой подушки.

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