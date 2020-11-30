Эксперт по финансам рассказал о лучших способах быстро накопить деньги

«Например, начинать копить от одного рубля, каждый день прибавляя еще по одному. Скажем, сегодня вы отложили один рубль, завтра два, послезавтра три и так далее до 365. Эту же технику можно использовать и с долларами», — заметил эксперт.

Кроме того, действенным способом является совместное откладывание денег. Марченко посоветовал копить вместе с другом или коллегой. Он уточнил, что можно поставить общую цель, на которую необходимы средства. Это может быть путешествие или покупка новой техники.

Помимо прочего, любителям соперничества можно попробовать накопление в форме соревнования. Для этого необходимо найти проверенного человека и организовать конкурс, кто быстрее накопит конкретную сумму. Победитель заберет себе половину накоплений соперника.

Отмечается, что в настоящий момент многие банки предлагают сберегательные программы. В специальном приложении можно настроить услугу, предполагающую, что определенная сумма будет списываться с личного счета на хранение. Это происходит автоматически, поэтому пропустить очередное внесение средств не выйдет.