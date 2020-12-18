Эксперт по финансам рассказал, как избежать нехватки денег

По словам специалиста, в нашей стране любят надеяться на авось. Люди рассчитывают, что их дети поступят на бюджетное отделение, а государство назначит хорошую пенсию. Разумнее всего формировать пенсионный капитал и создавать накопления на образование детей и внуков. Тараско напомнила о важности планирования расходов на время беременности и родов.

«В этом случае, во-первых, вы управляете финансами, а не они вами. Во-вторых, такой подход выражается в реальной заботе о близких. Например, имея достаточный капитал, чтобы жить на проценты с него, вы обеспечиваете себе необходимое качество жизни в старости и не зависите от государства», — подчеркнула эксперт.

Тараско уточнила, что для реализации долгосрочных планов необходимо постоянно откладывать деньги. Сумма ежемесячного пополнения копилки может составлять около 10–15% от дохода. Еще нужно вести учет всех доходов и расходов. Лучше не жить по принципу внезапности и спонтанно покупать машину, отдавая большую часть своих средств. Все крупные расходы, бьющие по бюджету, должны быть спланированы заранее.