Деньги 08 апреля 2024, 17:57 Эксперт по финансам Никитина посоветовала закрыть кредитки с большим лимитом перед заявкой на ипотеку

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Если у человека большой лимит по кредитке, то банки могут отказать в выдаче ипотеки или сначала попросить закрыть карту. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказала эксперт в области управления личными финансами Алена Никитина.

Она объяснила, что не стоит иметь большой кредитный лимит про запас. Потому что это может как снизить шансы при получении ипотеки. Кроме того, есть риск не остановиться себя в импульсивных тратах.

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«Лимит может колебаться, но, как правило, в сторону все-таки увеличения, если человек не допускает просрочек, не допускает каких-то задержек по оплатам», — добавила эксперт.

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