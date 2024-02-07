Деньги 07 февраля 2024, 15:33 Эксперт по финансам Голубовский: высокие ставки в банках России сохранятся в первой половине 2024 года

Читать 360tv в

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский назвал банковские вклады наиболее выгодным инструментом вложений в настоящее время. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, высокие ставки в крупных кредитных организациях сохранятся в первой половине 2024 года. Клиенты государственных учреждений не рискуют потерять накопления, добавил Голубовский.

Реклама

Он также отметил, что существует некая уникальность ситуации, так как ставка продержится достаточно долго.