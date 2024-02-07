07 февраля 2024, 15:33
Эксперт по финансам Голубовский: высокие ставки в банках России сохранятся в первой половине 2024 года
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский назвал банковские вклады наиболее выгодным инструментом вложений в настоящее время. Об этом сообщило ИА НСН.
По словам специалиста, высокие ставки в крупных кредитных организациях сохранятся в первой половине 2024 года. Клиенты государственных учреждений не рискуют потерять накопления, добавил Голубовский.
Реклама
Он также отметил, что существует некая уникальность ситуации, так как ставка продержится достаточно долго.
Банки
Деньги
Реклама
Реклама