Эксперт по энергетике заявил, что Польша оказывает давление на «Газпром»

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что Польша оказывает давление на российскую компанию «Газпром».

Уточняется, что польский агрегатор оштрафовал «Газпром» на 57 миллионов долларов за отказ сотрудничать в расследовании дела о строительстве «Северного потока - 2». Фролов отметил, что эта сумма вряд ли будет выплачена. По мнению специалиста, правомерность наложения штрафа оспорят. Он подчеркнул, что стратегия Польши в этом вопросе «выглядит странно».

«„Газпром“ — не первая компания, участвующая в строительстве „Северного потока — 2“, к которой Польша предъявляет претензии и пытается накладывать штрафы, пытаясь таким образом получить некую информацию, которая может представлять, в том числе, коммерческую тайну», — процитировало Фролова ИА Nation News.

Он напомнил, что первыми участниками стала Франция и другие европейские страны. Из-за действий Польши компании вышли из акционерного капитала и остались в качестве инвесторов. До начала строительства «Северного потока — 2» «Газпром» собирался решить проблему, возникшую из-за не реализации проекта «Южный поток».

Фролов заключил, что, когда «Северный поток — 2» достроят, объемы газа, прокачиваемые через Польшу, с большой вероятностью сократятся. Он резюмировал, что поляки понимают свой проигрыш и пытаются предпринимать странные действия.