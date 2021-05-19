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    19 мая 2021, 12:43

    Эксперт перечислил лучшие валюты для сбережений

    Артур Блянихов

    Представитель биржи криптовалют Garantex Татьяна Максименко рассказала порталу News.ru, что не стоит держать сбережения в одной конкретной валюте.

    «Желательно иметь не менее трех мировых валют в портфеле, а лучше пять — это доллар США, евро, швейцарский франк, фунт стерлингов и китайский юань», — перечислила Максименко.

    Она добавила, что можно рассматривать и вариант с включением некоторых криптовалют (биткоин и эфир). Отмечается, что при этом надо учитывать уровень терпимости инвестора к риску.

    Управляющий партнер Эдуард Бугров заметил, что на банковских депозитах зарабатывает в первую очередь сам банк.

    «Как и у любой коммерческой организации, главная задача банка — это получение прибыли. Грубо говоря, банк примет вклад у населения, выдаст его заемщикам под больший процент и заработает на этом», — объяснил он.

    Специалист напомнил, что у банков, кроме выплаты процентов вкладчикам, есть и другие финансовые обязательства. Они формируют резервные фонды и страхуют вклады.

    «По большому счету, оплачивают все это клиенты за счет сниженной процентной ставки», — уточнил собеседник издания.