Эксперт перечислил лучшие валюты для сбережений

Представитель биржи криптовалют Garantex Татьяна Максименко рассказала порталу News.ru, что не стоит держать сбережения в одной конкретной валюте.

«Желательно иметь не менее трех мировых валют в портфеле, а лучше пять — это доллар США, евро, швейцарский франк, фунт стерлингов и китайский юань», — перечислила Максименко.

Она добавила, что можно рассматривать и вариант с включением некоторых криптовалют (биткоин и эфир). Отмечается, что при этом надо учитывать уровень терпимости инвестора к риску.

Управляющий партнер Эдуард Бугров заметил, что на банковских депозитах зарабатывает в первую очередь сам банк.

«Как и у любой коммерческой организации, главная задача банка — это получение прибыли. Грубо говоря, банк примет вклад у населения, выдаст его заемщикам под больший процент и заработает на этом», — объяснил он.

Специалист напомнил, что у банков, кроме выплаты процентов вкладчикам, есть и другие финансовые обязательства. Они формируют резервные фонды и страхуют вклады.

«По большому счету, оплачивают все это клиенты за счет сниженной процентной ставки», — уточнил собеседник издания.