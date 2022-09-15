Эксперт Парфенов рассказал о компенсации, если ребенка не взяли в детсад | 360°

Деньги 15 сентября 2022, 22:46 Поделиться Telegram

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Viber Эксперт Парфенов рассказал о компенсации, если ребенка не взяли в детсад

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Россияне имеют право претендовать на денежную компенсацию, если ребенку не предоставили место в детском саду. Такой информацией поделился эксперт по государственному и муниципальному управлению, доцент Московского университета имени С. Ю. Витте Кирилл Парфенов. Об этом сообщило агентство «Прайм».

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По словам специалиста, размер и условия, по которым можно получить выплату, разнятся в зависимости от региона. Эксперт посоветовал обращаться в подразделения органов местного самоуправления для того, чтобы выяснить необходимую информацию, передали «Аргументы и факты».

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