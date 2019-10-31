Эксперт оценил возможность снижения рубля

По оценкам эксперта, российским компаниям грозят наиболее крупные за последние полгода выплаты по внешнему долгу перед зимними праздниками. Данный фактор повысит спрос на иностранную валюту, а рубль вновь окажется на текущих уровнях.

«Царьград» отмечает, что традиционно высокий в период каникул спрос на иностранную валюту у населения также повлияет на снижение рубля. Отмечается, что россияне обычно выходят в новогодний отпуск с долларами, так как опасаются внутренних или внешних рисков и планируют траты за границей.

Дмитрий Бабин добавил, что месяц российская валюта закрывает на уровне трехмесячных максимумов по отношению к доллару. Он считает, что рубль показал хороший рост в октябре.