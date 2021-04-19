Эксперт оценил возможность снижения рубля из-за новых санкций США

Если антироссийский политический курс будет продолжаться, то это может привести снижению курса валют до 78 рублей для доллара и 94 рублей для евро. Об этом рассказал NEWS.ru руководитель аналитического департамента Артем Деев.

Специалист рассказал, что на фоне нового пакета санкций 15 апреля стало известно, что рубль изначально понизил свои значения на 1,5% по отношению к доллару. Однако уже в вечернее время он вернулся к исходному числу. Через день рубль продолжал укрепляться, потому что рынок просчитал риски, оценив их как неопасные. Ограничительные меры, по мнению экспертов, не должны нанести серьезный вред экономике России.

«В дальнейшем возможно укрепление рубля до 74-75 за доллар, поскольку валюту поддерживают высокие нефтяные котировки и рубль по-прежнему привлекателен для инвесторов», — резюмировал Деев.

Однако эксперт допускает возможность негативного развития сценария при усилении внешнеполитической напряженности. Тогда, по его мнению, это окажет влияние на рубль.