  • Эксперт оценил вероятность повторения кризиса 2008 года

    05 декабря 2019, 14:31

    Александр Кушак

    Доцент экономического факультета МГУ Максим Чирков считает, что экономический кризис не так реален, как о нем говорят. Он заметил, что к громким заявлениям зарубежных аналитиков стоит относиться с долей скепсиса, сообщает сайт телеканала «Звезда».

    По мнению эксперта, не стоит пугаться громких заявлений западных коллег.

    «Подобные прогнозы западных аналитиков выходят с завидной регулярностью. Я бы относился к подобным заявлениям даже уважаемой организации с осторожностью. И если мы будем рассматривать волновую теорию экономических циклов, то эти годы, которые указывают представители данной организации, даже в нее не укладываются», — сказал Чирков.

    Американские аналитики предсказывают очередной экономический кризис мирового масштаба. В американском инвестбанке J.P.Morgan не исключают, что коллапс в мировой экономике может случиться уже в 2020 году. По мнению экспертов, нынешняя ситуация во многом похожа на 2008-й год. Как и тогда инвесторы стали массово выходят из рискованных долговых обязательств. Еще одним фактором служит развернувшаяся торговая война между США и Китаем.

    Максим Чирков скептически высказался о таких доводах аналитиках. Эксперт усомнился в доводах о влиянии противостояния США и Китая на мировые экономические процессы.

    «Противостояние США и Китая может, конечно, сыграть свою роль. Но на самом деле в процессе возникновения кризиса играет роль такое количество факторов, что я бы однозначно год или два года, когда он может возникнуть, не указывал», — заключил экономист.

    О возможном кризисе в 2020 году в JP Morgan Chase говорили еще год назад. Эксперты предполагают, что новый «суперкризис» будет сопровождаться массовыми беспорядками и перебоями с поставками продовольствия.