Эксперт оценил вероятность повторения кризиса 2008 года

По мнению эксперта, не стоит пугаться громких заявлений западных коллег.

«Подобные прогнозы западных аналитиков выходят с завидной регулярностью. Я бы относился к подобным заявлениям даже уважаемой организации с осторожностью. И если мы будем рассматривать волновую теорию экономических циклов, то эти годы, которые указывают представители данной организации, даже в нее не укладываются», — сказал Чирков.

Американские аналитики предсказывают очередной экономический кризис мирового масштаба. В американском инвестбанке J.P.Morgan не исключают, что коллапс в мировой экономике может случиться уже в 2020 году. По мнению экспертов, нынешняя ситуация во многом похожа на 2008-й год. Как и тогда инвесторы стали массово выходят из рискованных долговых обязательств. Еще одним фактором служит развернувшаяся торговая война между США и Китаем.

Максим Чирков скептически высказался о таких доводах аналитиках. Эксперт усомнился в доводах о влиянии противостояния США и Китая на мировые экономические процессы.

«Противостояние США и Китая может, конечно, сыграть свою роль. Но на самом деле в процессе возникновения кризиса играет роль такое количество факторов, что я бы однозначно год или два года, когда он может возникнуть, не указывал», — заключил экономист.

О возможном кризисе в 2020 году в JP Morgan Chase говорили еще год назад. Эксперты предполагают, что новый «суперкризис» будет сопровождаться массовыми беспорядками и перебоями с поставками продовольствия.