Эксперт оценил создание резервного фонда в России

«Был бы еще один дефолт с очень серьезным обесцениванием курса национальной валюты, поскольку мы бы не смогли выполнить свои обязательства на внешних рынках», — пояснил Сенков.

По его словам, фонды действительно пошли на пользу для экономики Росии.

Эксперт обратил внимание на то, что в настоящее время Фонд национального благосостояния переводит сбережения в инвестиции.

«По закону сказано, что как только размер ФНБ достигнет 7% ВВП, все что свыше будет инвестировано в инфраструктурные проекты внутри экономики. Это обязательная составляющая, которая заставляет имеющиеся деньги работать», — уточнил специалист.

Сенков напомнил, что такую систему предложили экономисты «ныне покойный академик Дмитрий Львов и академик Сергей Глазьев».

Ранее глава Счетной палаты РФ и экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что российская экономика преодолела кризис 2008–2009 годов из-за создания резервных фондов.