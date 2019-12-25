    25 декабря 2019, 14:57

    Эксперт оценил создание резервного фонда в России

    Ольга Ситникова

    Кандидат экономических наук и доцент кафедры экономической безопасности РГУ имени А. Н. Косыгина Валерий Сенков рассказал о последствиях решения президента России Владимира Путина. Лидер страны инициировал создание резервных фондов. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    «Был бы еще один дефолт с очень серьезным обесцениванием курса национальной валюты, поскольку мы бы не смогли выполнить свои обязательства на внешних рынках», — пояснил Сенков.

    По его словам, фонды действительно пошли на пользу для экономики Росии.

    Эксперт обратил внимание на то, что в настоящее время Фонд национального благосостояния переводит сбережения в инвестиции.

    «По закону сказано, что как только размер ФНБ достигнет 7% ВВП, все что свыше будет инвестировано в инфраструктурные проекты внутри экономики. Это обязательная составляющая, которая заставляет имеющиеся деньги работать», — уточнил специалист.

    Сенков напомнил, что такую систему предложили экономисты «ныне покойный академик Дмитрий Львов и академик Сергей Глазьев».

    Ранее глава Счетной палаты РФ и экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что российская экономика преодолела кризис 2008–2009 годов из-за создания резервных фондов.